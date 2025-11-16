На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Московском регионе температура опустилась до -5,5°C

Гидрометцентр: температура в Московском регионе опустилась до -5,5 градуса
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Столбики термометров в Московском регионе в ночь на 16 ноября опустились до минус 5,5 градуса. Наиболее низкие температуры зафиксированы в Волоколамске и Новоиерусалимской, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

По данным метеорологов, на главной столичной метеостанции на ВДНХ температура составила минус 2,9 градуса. В Подмосковье похолодание оказалось более ощутимым.

«Метеостанция в подмосковном Волоколамске фиксирует сейчас минус 5,5 градуса, в районе Новоиерусалимской столбики термометров опустились до 4,9 градуса ниже нуля», — уточнили в Гидрометцентре.

До утра понедельника в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. Ожидается, что мороз может усилиться до минус 6 градусов в Москве и до минус 8 градусов в области.

15 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что выпавший в столице первый снег стал одним из самых поздних первых снегопадов в этом веке. Он рассказал, что так же поздно снег выпадал только один раз — 15 ноября 2008 года.

Ранее «Роскосмос» показал вторжение снежного циклона в Москву.

