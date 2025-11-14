Над пятью регионами России сбили 13 украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями пяти регионов России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, над Ростовской областью и Крымом сбили пять беспилотников. При этом над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей уничтожили по одному дрону.

В министерстве добавили, что попытки атаки были осуществлены в период с 20:00 по 23:00 мск. Украинские войска задействовали БПЛА самолетного типа, отметили в ведомстве.

Утром 14 ноября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после ночной атаки беспилотников ВСУ на город. По его словам, больше всего пострадал многоквартирный дом по улице Губернского. В доме на улице Георгия Соколова повреждена одна квартира. На проспекте Ленина в некоторых квартирах выбиты окна, поврежден фасад здания. Помимо этого, зафиксированы множественные повреждения автомобилей.

Ранее появилось видео, как российские военные уничтожили дрон ВСУ с помощью пауэрбанка.