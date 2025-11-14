На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над пятью регионами России сбили 13 украинских беспилотников

Минобороны: системы ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ над пятью регионами РФ
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями пяти регионов России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, над Ростовской областью и Крымом сбили пять беспилотников. При этом над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей уничтожили по одному дрону.

В министерстве добавили, что попытки атаки были осуществлены в период с 20:00 по 23:00 мск. Украинские войска задействовали БПЛА самолетного типа, отметили в ведомстве.

Утром 14 ноября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после ночной атаки беспилотников ВСУ на город. По его словам, больше всего пострадал многоквартирный дом по улице Губернского. В доме на улице Георгия Соколова повреждена одна квартира. На проспекте Ленина в некоторых квартирах выбиты окна, поврежден фасад здания. Помимо этого, зафиксированы множественные повреждения автомобилей.

Ранее появилось видео, как российские военные уничтожили дрон ВСУ с помощью пауэрбанка.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами