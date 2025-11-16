В Мурманской области шторм оторвал от причала и унес в море два судна

Два судна открепились от причала в шторм недалеко от села Териберка в Мурманской области. Об этом сообщает в Telegram-канале Северо-Западная транспортная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что речь идет о маломерных судах «Сарган» и «Надежда», которые унесло в море в районе губы Лодейной. В шторм пассажиров на борту не было. Одно судно подтоплено, второе пока не нашли. Как только погода улучшится, собственники «Саргана» и «Надежды» смогут начать их подъем. Мурманская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента.

В августе в Краснодарском крае в селе Лермонтово и поселке Новомихайловское во время паводка унесло в море десятки катеров и яхт. На кадрах было видно, как мужчины пытались остановить суда, которые течение относило от берега.

Инструктор по дайвингу Роман К. рассказал, что вместе с командой спасал катамаран «Азимут», а также помогал справиться со скоростным катером «Монако» и парашютным катером. Некоторые суда при этом были повреждены.

