На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Мурманской области шторм оторвал от причала и унес в море два судна

В Мурманской области шторм унес в море одно судно и подтопил второе
true
true
true
close
Shutterstock/Maxena

Два судна открепились от причала в шторм недалеко от села Териберка в Мурманской области. Об этом сообщает в Telegram-канале Северо-Западная транспортная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что речь идет о маломерных судах «Сарган» и «Надежда», которые унесло в море в районе губы Лодейной. В шторм пассажиров на борту не было. Одно судно подтоплено, второе пока не нашли. Как только погода улучшится, собственники «Саргана» и «Надежды» смогут начать их подъем. Мурманская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента.

В августе в Краснодарском крае в селе Лермонтово и поселке Новомихайловское во время паводка унесло в море десятки катеров и яхт. На кадрах было видно, как мужчины пытались остановить суда, которые течение относило от берега.

Инструктор по дайвингу Роман К. рассказал, что вместе с командой спасал катамаран «Азимут», а также помогал справиться со скоростным катером «Монако» и парашютным катером. Некоторые суда при этом были повреждены.

Ранее на Камчатке лавина снесла буровую установку с людьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами