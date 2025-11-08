На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавина снесла двух мужчин на буровой установке на Камчатке

На Камчатке лавина снесла буровую установку с людьми на Агинском месторождении
true
true
true
close
Foto Matevz Lavric/Shutterstock/FOTODOM

Лавина снесла буровую установку с двумя мужчинами на Агинском месторождении на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

«В результате схода лавины с площадки на расстояние около 70 метров унесло буровую установку, в которой находилось двое мужчин», — говорится в сообщении.

Уточняется, что одного машиниста нашли без признаков жизни, его напарника — 29-летнего помощника — еще ищут.

По данному факту прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Агинское месторождение расположено в центральной части Камчатского края, в Быстринском районе. Оно является сырьевой базой Агинского горно-обогатительного комбината, лицензией владеет АО «Золото Камчатки».

Накануне сообщалось, что уровень сейсмичности на Камчатке вырос до экстремального с момента мощного землетрясения, произошедшего в июле.

Ранее стало известно, что на судоремонтном заводе на Камчатке перевернулся корабль береговой охраны.

