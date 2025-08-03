Десятки яхт и катеров на Кубани смыло в море «ударом стихии»

На Кубани десятки яхт и катеров унесло в море во время паводка

В Краснодарском крае в селе Лермонтово и поселке Новомихайловское во время паводка унесло в море десятки катеров и яхт. Видео опубликовал Telegram-канал «Жизнь на море — Геленджик Новороссийск Анапа».

На кадрах видно, как мужчины пытаются остановить катера, которые течение относит от берега.

Инструктор по дайвингу Роман К. рассказал Baza, что вместе с командой спасал катамаран «Азимут», а также помогал справиться со скоростным катером «Монако» и парашютным катером. При этом некоторые суда были повреждены.

В воскресенье, 3 августа, на Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе уже ввели режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. Кроме того, в Лермонтово потоками воды смыло мост, без переправы остались жители 300 домов. Под Горячим Ключом от большой земли оказалась отрезана незарегистрированная группа туристов, одна из путешественниц сломала ногу.

Ранее жительница Кубани рассказала, как люди продолжают купаться в шторм.