Володин рассказал, будут ли пересматриваться пенсии депутатов Госдумы

Размер пенсий для депутатов Государственной думы сохраняется на прежнем уровне и их пересмотр не планируется. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

По словам спикера, текущие пенсии депутатов Госдумы в полтора раза ниже, чем у региональных парламентариев. Володин подчеркнул, что для получения депутатской пенсии теперь необходимо отработать как минимум один созыв, в отличие от прежних правил.

«Депутатские пенсии не пересматривались, пересматривать мы не планируем. Более того, они у нас скорректированы с точки зрения необходимости проработать хотя бы созыв», — сказал Володин.

Председатель Госдумы добавил, что в систему выплат были внесены изменения, исключающие возможность получения пенсии после кратковременного пребывания в должности. Также было введено правило, согласно которому депутаты, дискредитирующие парламент, лишаются права на пенсионные выплаты.

Как сообщил Соцфонд, число россиян, получающих пенсию по старости, превысило 32,7 миллиона человек, при этом почти каждый пятый из них продолжает трудиться.

Ранее в Госдуме предложили установить ежемесячную надбавку сотрудникам МВД.