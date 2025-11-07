На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двое рабочих упали с высоты во время строительства моста в Новосибирске

В Новосибирске во время строительства моста двое рабочих упали с высоты
В Новосибирске двое рабочих пострадали во время строительства моста. Об этом сообщает региональная Гострудинспекция.

Инцидент произошел 29 октября на строительной площадке в районе площади Труда. Во время работ по строительству тоннеля на развязке возводимого через реку Обь моста монтажник стальных и железобетонных конструкций и электрогазосварщик упали с высоты в 3,5 метра. Это произошло в результате обрушения подмостей, на которых они и находились.

Один из рабочих получил легкую травму, а второй — тяжелую. Оба сотрудника были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая для установления обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее в Тульской области рабочего зажало транспортерной лентой на предприятии.

