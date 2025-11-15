Орел чуть не оставил туристку без глаза во время фотосессии в Кабардино-Балкарии

Ручной орел клюнул туристку во время фотосессии в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

В ведомстве заявили, что проводят проверку после инцидента.

До этого видео с фотосессии на смотровой площадке «Горы Аватары» опубликовал 112. По данным Telegram-канала, владелец уверял туристку, что орел безобиден.

В ролике видно, как птица сидит на плече у девушки во время фотосессии, а потом приподнимает крылья и клюет ее, едва не попадая в глаз. После инцидента стоимость фотосессии удвоилась.

В начале месяца в Египте огромный паук атаковал российскую туристку во время ужина на пляже. В отеле Barcelo Tiran Sharm Hotel в Шарм-эш-Шейхе женщина отдыхала с сестрой. Огромный паук атаковал россиянку, и позже на месте укуса у нее образовалась гематома, которая начала стремительно расти. Туристка уверена, что на нее напал верблюжий паук. Медик, работающий в отеле, не смог по укусу точно идентифицировать насекомое.

Ранее биолог назвал безобидной акулу-няньку, покусавшую российскую туристку.