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Биолог назвал безобидной акулу-няньку, покусавшую российскую туристку

Биолог Орлов: покусавшие россиянку акулы-няньки вообще безобидные существа
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Shutterstock

Российскую туристку на Мальдивах покусала акула-нянька. Обычно они не нападают сами, но обладают плохим зрением и могут принять размахивающего руками человека за еду, объяснил кандидат биологических наук и специалист по акулам Дмитрий Орлов. В беседе с RT он назвал таких акул безобидными.

«Акулы-няньки — вообще безобидные существа. Они живут на дне. Питаются останками других животных, то есть трупоеды, но вообще всеядны», — отметил специалист.

По словам биолога, на Мальдивах есть место, где таких акул начали регулярно подкармливать – со специальных катеров в воду выбрасывают рыбью требуху, которая привлекает акул-нянек со всей акватории. На людей они не нападают, а лишь подбирают останки в воде, заверил специалист. Причиной происшествия с российской туристкой он назвал тот факт, что эти акулы подслеповаты, из-за чего могут принять размахивающего руками человека за ту же еду, которую собирают в воде.

«У них маленькие тупые зубы, и раны будут неглубокими. Они еду как бы всасывают», — отметил биолог, добавив, что опасность представляют остатки пищи с болезнетворными бактериями на зубах акул, так как они питаются полуразложившимися останками.

Таким образом, укус такой акулы-няньки грозит инфекционным заболеванием, поэтому важно вовремя получить медицинскую помощь. А чтобы акула не перепутала человека с останками рыб, следует носить гидрокостюмы, снимать в воде украшения, стараться плавать спокойно, не размахивая руками, заключил Орлов.

Напомним, россиянку пришлось оперировать после нападения акулы на элитном курорте на Мальдивских островах. Нападение произошло во время снорклинга (погружения на небольшую глубину с ластами и дыхательной трубкой) с акулами-няньками. По словам самой туристки, она полностью соблюдала правила безопасности, однако акула напала на нее. Животное укусило девушку за кисть, после чего она не растерялась и оттолкнула акулу рукой, а затем поплыла к лодке и попросила о помощи.

Ранее проглоченная акулой камера сняла уникальные кадры внутри рыбы.

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