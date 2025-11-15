На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мурманской области туристы застряли в ожидании экскурсии к китам

SHOT: в Мурманской области 10 человек застряли на полпути в Териберке
В Мурманской области более 10 туристов застряли на Териберке в ожидании экскурсии к китам. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Туристы собирались выдвигаться из Териберки на пароме, однако посадка оказалась невозможной из-за непогоды. Сейчас их разместили в гостевых домах без света и электричества и возможности вернуться в Мурманск. Некоторые туристы оказались размещены в отелях. Все отдыхающие заплатили за поездки от 10 тыс. рублей, чтобы полюбоваться на китов и северное сияние.

До этого в Мурманске аэропорт закрыли из-за метели и сильного ветра. Часть рейсов из Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы ушли на запасные аэродромы. Рейсы, которые должны отправляться по тем же направлениям, задерживаются.

В Мурманскую область в пятницу пришел циклон — в регионе ветрено и снежно. Несколько дорог, в том числе участки федеральной трассы, закрыты для движения автомобилей. В некоторых школах Кольского полуострова отменили занятия.

Ранее пять цистерн с мазутом сошли с железнодорожных рельсов в Мурманской области.

