В Мурманской области произошел сход грузовых вагонов с рельсов

Пять цистерн с мазутом сошли с железнодорожных рельсов в Мурманской области

Пять грузовых вагонов сошли с железнодорожных рельсов в Мурманской области. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Из заявления следует, что инцидент произошел 10 ноября на путях сортировочного парка станции Апатиты. Пять цистерн с мазутом сошли с рельсов во время выполнения маневровых работ.

«Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Там добавили, что произошедшее никак не повлияло на движение поездов.

Тем не менее прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

6 ноября рядом с железнодорожной станцией Топки в Кемеровской области автомобиль выехал на пути и столкнулся с грузовым поездом. Авария произошла около 15:00 по местному времени (11:00 мск). Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, водитель машины проигнорировал красный сигнал светофора и попытался пересечь рельсы. На этом фоне прокуратура начала проверку.

Ранее в Хабаровске после столкновения автобуса с пассажирским поездом госпитализировали несколько человек.