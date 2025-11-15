На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичи и петербуржцы поделились кадрами первого снега

Кадры первого снега опубликовали жители Москвы и Санкт-Петербурга
true
true
true

Жители Москвы и Санкт-Петербурга обнародовали фото и видео первого снега. Кадры распространил Telegram-канал Mash.

На некоторых видео можно заметить снежные хлопья, которые падают на землю и начинают таять.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снег в Москве выпал с опозданием на месяц. Как отметил синоптик, в столице за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков, а температура за окном колеблется около 0 °C.

По его словам, осадки в столичном регионе в виде мокрого снега буду выпадать до 15:00. При этом к вечеру ожидается гололедица. Тишковец обратил внимание, что выпавший снег пролежит недолго — к середине недели растает, но к следующим выходным появится снова.

14 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на выходных в Москве и Московской области ожидаются похолодание и снегопады, однако с понедельника температура воздуха начнет подниматься от -1...-3 °C до +7...+9 °C, чтобы в среду смениться новыми морозами. По его словам, такие «температурные горки» в столичном регионе продержатся до конца ноября.

Ранее россиян предупредили о погодных аномалиях в декабре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами