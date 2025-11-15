Москвичи и петербуржцы поделились кадрами первого снега

Жители Москвы и Санкт-Петербурга обнародовали фото и видео первого снега. Кадры распространил Telegram-канал Mash.

На некоторых видео можно заметить снежные хлопья, которые падают на землю и начинают таять.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снег в Москве выпал с опозданием на месяц. Как отметил синоптик, в столице за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков, а температура за окном колеблется около 0 °C.

По его словам, осадки в столичном регионе в виде мокрого снега буду выпадать до 15:00. При этом к вечеру ожидается гололедица. Тишковец обратил внимание, что выпавший снег пролежит недолго — к середине недели растает, но к следующим выходным появится снова.

14 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на выходных в Москве и Московской области ожидаются похолодание и снегопады, однако с понедельника температура воздуха начнет подниматься от -1...-3 °C до +7...+9 °C, чтобы в среду смениться новыми морозами. По его словам, такие «температурные горки» в столичном регионе продержатся до конца ноября.

Ранее россиян предупредили о погодных аномалиях в декабре.