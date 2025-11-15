Звезда OnlyFans из Перу баллотируется в конгресс

Модель OnlyFans из Перу заявила о намерении баллотироваться в конгресс

Модель OnlyFans из Перу Карен Паниагуа сообщила о намерении баллотироваться в местный Конгресс в 2026 году. Об этом пишет портал La Republica.

«Я баллотируюсь в депутаты под номером 13. <...> Я чувствую, что готова отдать все за свое Перу», — сказала девушка.

Она баллотируется от партии «Вперед, страна!» (Avanza País).

По информации Национальной избирательной комиссии Перу, Паниагуа уже числится в списке кандидатов в Конгресс.

У Паниагуа в соцсетях более 2 млн подписчиков. Основную часть своих доходов она получает на OnlyFans, публикуя откровенный контент. При этом Паниагуа занимается бизнесом, продает свой мерч и игрушки для взрослых, а также владеет собственной кондитерской и компанией по продаже торговых автоматов. У девушки также есть диплом по психологии предпринимательства, который она получила в Высшей школе бизнеса Перу. Сейчас она обучается деловому администрированию в Перуанском университете прикладных наук.

