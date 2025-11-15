На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда OnlyFans из Перу баллотируется в конгресс

Модель OnlyFans из Перу заявила о намерении баллотироваться в конгресс
true
true
true
close
соцсети

Модель OnlyFans из Перу Карен Паниагуа сообщила о намерении баллотироваться в местный Конгресс в 2026 году. Об этом пишет портал La Republica.

«Я баллотируюсь в депутаты под номером 13. <...> Я чувствую, что готова отдать все за свое Перу», — сказала девушка.

Она баллотируется от партии «Вперед, страна!» (Avanza País).

По информации Национальной избирательной комиссии Перу, Паниагуа уже числится в списке кандидатов в Конгресс.

У Паниагуа в соцсетях более 2 млн подписчиков. Основную часть своих доходов она получает на OnlyFans, публикуя откровенный контент. При этом Паниагуа занимается бизнесом, продает свой мерч и игрушки для взрослых, а также владеет собственной кондитерской и компанией по продаже торговых автоматов. У девушки также есть диплом по психологии предпринимательства, который она получила в Высшей школе бизнеса Перу. Сейчас она обучается деловому администрированию в Перуанском университете прикладных наук.

До этого стало известно, что Чили выдвигает бывшего президента страны Мишель Бачелет на пост генерального секретаря ООН.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что хочет стать следующим президентом США.

