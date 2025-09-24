На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чили выдвинет на пост генсека ООН бывшего Верховного комиссара по правам человека

Президент Борич: Чили выдвинет в генсеки ООН экс-главу страны Бачелет
Denis Balibouse/Reuters

Чилийские власти намерены выдвинуть бывшего президента страны и экс-верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет на пост генерального секретаря Всемирной организации, заявил действующий президент Чили Габриэль Борич. Об этом сообщает ТАСС.

Борич, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отметил, что за 80-летнюю историю Всемирной организации ни одна женщина не становилась ее главой. Он подчеркнул, что ООН должна отражать мировые достижения и признать, что женщина на посту генерального секретаря является не просто символом равенства, а отражение того, что женщины, составляющие больше половины населения, могут занимать любые посты в мире и никакие пути для них не закрыты. По словам Борича, Чили хочет внести вклад в эти общие усилия, и поэтому выдвинет Бачелет кандидатом в генсеки ООН.

Чилийский президент указал, что в ходе своей работы Бачелет продемонстрировала умение возводить мосты между Югом и Севером, между Востоком и Западом.

Бачелет дважды, в 2006-2010 и 2014-2018 годах, занимала пост президента Чили. В 2018-2022 годах она была Верховным комиссаром ООН по правам человека.

22 сентября сообщалось, что, кроме Бачелет, на пост генерального секретаря ООН могут претендовать экс-премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли и заместитель генсека ООН Амина Мохаммед.

Ранее сообщалось, что Россия не поддержит кандидатуру нового генсека ООН с западным гражданством.

