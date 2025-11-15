Синоптик Тишковец: в Москве выпал первый снег с опозданием на месяц

В Москве с опозданием на месяц выпал и лег на землю первый снег. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметил синоптик, в столице за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков, а температура за окном колеблется около 0 °C.

«Всю ночь шел дождь — на ВДНХ выпало 9 литров воды на метр квадратный (Балчуг — 8 мм, Тушино — 10 мм, МГУ — 11 мм), что составляет 20% месячной нормы, а к утру к нему стал примешиваться снег, и к 6.00 пошел чистый снег», — рассказал Тишковец.

По его словам, в столице примерно до 15:00 продолжат выпадать осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. Предполагается, что выпадет еще примерно 11 мм осадков, а поздним вечером подморозит, на дорогах ожидается гололедица.

Тишковец обратил внимание, что выпавший снег пролежит недолго — к середине недели растает, но к следующим выходным появится снова, после чего к концу месяца установится постоянный снежный покров высотой 3–8 см, а местами — 13 см.

