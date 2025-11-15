Священник и его жена погибли в ДНР в результате атаки дронов ВСУ

В Донецкой народной республике в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины погибли священник Владимир Шутов, его жена, а также семья прихожан с ребенком. Информация об этом опубликована на сайте Горловской и Славянской епархии РПЦ.

В сообщении отмечается, что это произошло при попытке самостоятельно покинуть зону боевых действий. Согласно свидетельствам очевидцев, группу мирных и безоружных людей сначала начали атаковать беспилотники, а следом украинские военные начали их обстреливать минами.

«Раненых добивали дронами всю ночь. Всего погибло семь человек. Односельчане пытались забрать тела убитых, чтобы похоронить их, но при каждой попытке на них также начинали охотиться дроны», — пояснили в епархии.

Протоиерей Владимир Шутов был настоятелем храма Царственных мучеников села Александро-Калиново, расположенного под Константиновкой.

Ранее российский дрон «Бумеранг» уничтожил объект ВСУ на дистанции 57 километров.