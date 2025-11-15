Российский дрон «Бумеранг» уничтожил объект ВСУ на дистанции 57 километров

Российский FPV-дрон «Бумеранг» в зоне спецоперации поразил объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстоянии в 57 километров, установив рекорд по дальности поражения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, поражение целей на большом расстоянии стал возможен благодаря решению использовать на аппаратах дополнительные аккумуляторные батареи и усиленной системе связи.

Он добавил, что разработка только начала внедряться в зоне СВО.

До этого военнослужащий мобильной огневой группы с позывным «Охотник» рассказал, что бойцы российской группировки войск «Север» создали турель, с помощью которой они уничтожают беспилотники ВСУ. По его словам, оружие оснащено тремя пулеметами Калашникова, где каждый короб по 250 патронов. Источник подчеркнул, что это огневая мощь, с которой промахнуться практически невозможно.

В октябре в Москве был представлен новый комплекс «Чебурашка», позволяющий увеличить дальность действия БПЛА.

Ранее Путин наградил разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».