На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сербия добилась отсрочки для нефтяной компании, попавшей под санкции США

Сербия добилась трехмесячной отсрочки для нефтяной компании NIS
true
true
true
close
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Сербия добилась трехмесячной отсрочки для нефтяной компании NIS.BEL («Нефтяная индустрия Сербии», Naftna Industrija Srbije), попавшей под санкции США. Об этом сообщает Reuters.

«Санкции угрожали поставкам топлива в страну в преддверии зимы», — приводит агентство слова одного из чиновников.

11 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что российские владельцы компании NIS уведомили Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США о готовности передать влияние и контроль над компанией третьей стороне.

9 ноября президент Сербии Александар Вучич попросил США отменить санкции в отношении российско-сербской нефтяной компании NIS. По его мнению, следующая неделя станет решающей для поиска выхода из ситуации с компанией. Глава государства допустил, что NIS проработает до 20 ноября или дольше. К этому времени решение должно быть найдено, уверен он. Вучич добавил, что Сербия может заниматься этим вопросом с Россией или другими сторонами по выбору Москвы.

Компания NIS, являясь «дочкой» «Газпром нефти», была включена в американский SDN List в начале 2025 года. После этого Вучич заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала. Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Ранее Вучич предложил РФ выкупить долю в российско-сербской NIS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами