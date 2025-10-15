Вучич предложил РФ выкупить долю в российско-сербской NIS

Президент Сербии Александар Вучич предлагал России выкупить ее долю в российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая находится под санкциями США. Об этом сообщает издание SeeNews со ссылкой на газету Vecernje Novosti.

По ее информации, сербский лидер выступил с таким предложением на встрече с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым и заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Согласно предложению, Белград вернет Москве эту долю после стабилизации геополитической ситуации. Однако российская сторона не поддержала такую инициативу и склоняется к тому, чтобы продать свою долю третьей стороне, возможно, даже США.

С 8 октября вступили в силу санкции Соединенных Штатов против «Нефтяной индустрии Сербии», которая входит в «Газпром нефть».

NIS, являясь «дочкой» «Газпром нефти», была включена в американский SDN List (Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) в начале 2025 года. После этого Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Ранее в Сербии заявили, что не хотят национализировать NIS.