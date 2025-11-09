Вучич попросит США отменить санкции против российско-сербской NIS

Сербский президент Александар Вучич собирается попросить США отменить решение о санкциях в отношении российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает RTS.

Политик считает следующую неделю решающей для поиска выхода из ситуации с компанией. Глава государства допустил, что NIS проработает до 20 ноября или дольше. К этому времени решение должно быть найдено.

«Я ожидаю, что в понедельник или во вторник мы запросим у США освобождение от санкций», — сказал Вучич.

Он добавил, что Сербия может заниматься этим вопросом с Россией или другими сторонами по выбору Москвы.

В середине октября стало известно, что Вучич предлагал России выкупить ее долю в нефтяной компании.

NIS , являясь «дочкой» «Газпром нефти», была включена в американский SDN List (Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) в начале 2025 года. После этого Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

