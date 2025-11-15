На Урале арестовали замначальника ГУ ФСИН по Челябинской области

Замначальника ГУ ФСИН по Челябинской области арестован по делу о коррупции

Суд Челябинска отправил под арест первого заместителя начальника регионального ГУ ФСИН, полковника внутренней службы Сергея Бульчука. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, Бальчук останется под арестом до 12 января 2026 года. Кроме того, под стражу отправлена главный бухгалтер ведомства, полковник внутренней службы Марина Уфимцева.

До этого суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей начальнику отдела собственной безопасности ГУ ФСИН по Челябинской области, полковнику внутренней службы Олегу Мохову. Все трое проходят по делу о коррупции.

О задержании нескольких руководителей челябинского ГУФСИН стало известно 14 ноября. Возбуждены дела о превышении полномочий и даче взятки. Проводятся следственно-оперативные действия по местам службы и жительства подозреваемых.

Ранее экс-министра сельского хозяйства Новгородской области задержали за взятки.