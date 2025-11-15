На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинске арестовали руководителя отдела собственной безопасности ГУФСИН

В Челябинске арестовали чиновника ФСИН Мохова по делу о коррупции
Shutterstock

Начальника отдела собственной безопасности Главного управления ФСИН по Челябинской области, полковника внутренней службы Олега Мохова, который проходит по делу о коррупции, заключили под стражу. Такое решение вынес Центральный районный суд Челябинска, сообщает ТАСС.

«Мохову Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 января 2026 года», — сказал собеседник агентства.

О задержании нескольких руководителей челябинского ГУФСИН стало известно 14 ноября. Возбуждены дела о превышении полномочий и даче взятки. Проводятся следственно-оперативные действия по местам службы и жительства подозреваемых.

В пресс-бюро ФСИН России позднее подтвердили задержание первого замначальника ГУФСИН полковника внутренней службы Сергея Бульчука, начальника Управления собственной безопасности ГУФСИН полковника внутренней службы Олега Мохова и главного бухгалтера главной бухгалтерии ГУФСИН полковника внутренней службы Марины Уфимцевой.

Ранее в Челябинске задержали главу ОПГ «Махонинские».

