Стало известно, как работают аэропорты Московского региона на фоне снегопада

Аэропорты столичного региона продолжают работать в штатном режиме, несмотря на снегопад в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей воздушных гаваней Домодедово и Жуковский.

В аэропорту Домодедово сообщили, что рейсы обслуживаются в соответствии с расписанием.

По словам источника агентства в аэропорту Жуковский, эта воздушная гавань также подготовилась к ухудшению погодных условий. Снегопад никак не повлиял на ее работу.

«Наземные службы аэропорта Жуковский в полной мере подготовлены к работе в зимнем периоде. Текущие погодные условия не оказывают влияния на обслуживание прибывающих и вылетающих рейсов», — рассказал представитель воздушной гавани.

Утром 15 ноября в российской столице выпал первый снег. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, всего за минувшие сутки в Москве выпало до 20% месячной нормы осадков. Всю ночь в городе шел дождь, а к утру к нему стал примешиваться снег. Примерно в 6:00 мск пошел чистый снег, отметил метеоролог.

Он предупредил, что до 15:00 мск в столице продолжат выпадать осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. Ожидается, что выпадет еще около 11 мм осадков, а поздним вечером подморозит, и на дорогах образуется гололедица.

Ранее жители Москвы и Санкт-Петербурга поделились в социальных сетях кадрами первого снега.