На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как работают аэропорты Московского региона на фоне снегопада

РИА: аэропорты Московского региона работают в штатном режиме на фоне снегопада
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Аэропорты столичного региона продолжают работать в штатном режиме, несмотря на снегопад в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей воздушных гаваней Домодедово и Жуковский.

В аэропорту Домодедово сообщили, что рейсы обслуживаются в соответствии с расписанием.

По словам источника агентства в аэропорту Жуковский, эта воздушная гавань также подготовилась к ухудшению погодных условий. Снегопад никак не повлиял на ее работу.

«Наземные службы аэропорта Жуковский в полной мере подготовлены к работе в зимнем периоде. Текущие погодные условия не оказывают влияния на обслуживание прибывающих и вылетающих рейсов», — рассказал представитель воздушной гавани.

Утром 15 ноября в российской столице выпал первый снег. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, всего за минувшие сутки в Москве выпало до 20% месячной нормы осадков. Всю ночь в городе шел дождь, а к утру к нему стал примешиваться снег. Примерно в 6:00 мск пошел чистый снег, отметил метеоролог.

Он предупредил, что до 15:00 мск в столице продолжат выпадать осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. Ожидается, что выпадет еще около 11 мм осадков, а поздним вечером подморозит, и на дорогах образуется гололедица.

Ранее жители Москвы и Санкт-Петербурга поделились в социальных сетях кадрами первого снега.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами