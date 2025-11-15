На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стал известен график работы аэропорта «Пулково» на фоне снегопада

Аэропорт «Пулково» работает штатно, несмотря на первый снегопад
true
true
true
close
Александр Гальперин/РИА Новости

Петербургский аэропорт «Пулково» работает штатно, несмотря на первый снегопад. Об этом сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» в Telegram-канале.

«На работу вышла снегоуборочная техника, а службы аэропорта трудились в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение всей ночи аэропорт продолжал принимать и отправлять рейсы. Для предотвращения неполадок самолеты обрабатывают противообледенительной жидкостью.

Специалисты добавили, что не все задержки рейсов из аэропорта связаны с погодными условиями. Некоторые задержки произошли из-за ограничений полетов в других аэропортах страны, рассказали представители авиагавани.

До этого в пресс-службах московских аэропортов Домодедово и Жуковский сообщили, что аэропорты столичного региона продолжают работать в штатном режиме, несмотря на снегопад в столичном регионе. Обе воздушные гавани подготовились к изменениям погодных условий.

Утром 15 ноября в российской столице выпал первый снег. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, всего за минувшие сутки в Москве выпало до 20% месячной нормы осадков. Всю ночь в городе шел дождь, а к утру к нему стал примешиваться снег. Примерно в 6:00 мск пошел чистый снег, отметил метеоролог.

Ранее жители Москвы и Санкт-Петербурга поделились в социальных сетях кадрами первого снега.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами