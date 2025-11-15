Стал известен график работы аэропорта «Пулково» на фоне снегопада

Петербургский аэропорт «Пулково» работает штатно, несмотря на первый снегопад. Об этом сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» в Telegram-канале.

«На работу вышла снегоуборочная техника, а службы аэропорта трудились в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение всей ночи аэропорт продолжал принимать и отправлять рейсы. Для предотвращения неполадок самолеты обрабатывают противообледенительной жидкостью.

Специалисты добавили, что не все задержки рейсов из аэропорта связаны с погодными условиями. Некоторые задержки произошли из-за ограничений полетов в других аэропортах страны, рассказали представители авиагавани.

До этого в пресс-службах московских аэропортов Домодедово и Жуковский сообщили, что аэропорты столичного региона продолжают работать в штатном режиме, несмотря на снегопад в столичном регионе. Обе воздушные гавани подготовились к изменениям погодных условий.

Утром 15 ноября в российской столице выпал первый снег. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, всего за минувшие сутки в Москве выпало до 20% месячной нормы осадков. Всю ночь в городе шел дождь, а к утру к нему стал примешиваться снег. Примерно в 6:00 мск пошел чистый снег, отметил метеоролог.

Ранее жители Москвы и Санкт-Петербурга поделились в социальных сетях кадрами первого снега.