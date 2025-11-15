В Петербурге подали в суд на театр Кадышевой

Суд Петербурга зарегистрировал иск к театру Кадышевой на 1,8 млн рублей

Концертная площадка «Ледовый дворец» подала в суд иск о взыскании с театра народной музыки и песни «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой около 1,8 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области.

Подробности претензий к театру певицы пока не уточняются. Суд не назначил дату слушания.

Согласно данным сайта «Ледового дворца», концерт Кадышевой прошел на площадке в июле 2025 года.

До этого стало известно, что 15 октября театр «Золотое кольцо» получил сразу четыре крупных госконтракта на общую сумму 2,2 млн рублей. Эти контракты поступили от Дмитровского района, Коптево, Аэропорт и Филимонковского. Не уточняется, за какие именно услуги была получена оплата.

Свой театр Надежда Кадышева открыла в 2005 году в здании бывшего кинотеатра «Эстафета».

В сентябре сын Надежды Кадышевой певец Григорий Костюк стал основным владельцем ее группы «Золотое кольцо».

Согласно данным канала, Костюк получил 70% компании, доля самой певицы составляет 30%. До этого театром владели поровну Кадышева и ее муж Александр Костюк, однако недавно Костюк-старший передал свою долю наследнику.

