Россиян предупредили о погодных аномалиях в декабре

Метеоролог Семенов: декабрь 2025 года может стать рекордно холодным
Maxim Shemetov/Reuters

Декабрь 2025 года будет отличаться разными погодными аномалиями. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru метеоролог Михаил Семенов.

«Согласно последним расчетам специалистов, в предстоящем декабре будут установлены новые рекорды по понижению температуры воздуха и количеству осадков сразу в нескольких регионах страны, — отметил Семенов.

Метеоролог уточнил, что проявление экстремальных климатических условий связано в том числе с резким усилением циркуляции холодных воздушных масс из Арктики и заметной активизацией атмосферных фронтов.

В Якутии, отмечает эксперт, температура в декабре может опуститься до −50°C и ниже. В Иркутской области возможны морозы до 42–43°C. В Мурманске и Коми не исключено похолодание до −45°C, ожидаются также порывы ветра до 30 м/с.

До этого руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что по состоянию на 12 ноября 80% территории России покрыто снегом. Так, на европейской части России снег уже выпал в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области, в Коми, а также в Мурманской области. Снежный покров еще небольшой, «но уже пять дней лежит в перечисленных регионах».

Ранее ученые объяснили причину усиления штормов и ураганов.

