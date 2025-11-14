На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали, как долго в столице будут «температурные горки»

Синоптик Шувалов: температурные колебания в Москве продержатся до декабря
close
Владимир Песня/РИА «Новости»

На выходных в Москве и Московской области ожидаются похолодание и снегопады, однако с понедельника температура воздуха начнет подниматься от -1...-3 °C до +7...+9 °C, чтобы в среду смениться новыми морозами. Такие «температурные горки» в столичном регионе продержатся до конца ноября, рассказал «Ридусу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«По среднесрочным прогнозам, «погодные горки» будут продолжаться практически до самого конца ноября месяца, и установление более-менее стабильной погоды с отрицательными значениями температуры ожидается только в первую десятидневку декабря», — сказал эксперт.

Как сообщал начальник Ситуационного Центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, до субботы включительно в Москве и Московской области будут плюсовые температуры (до +6), однако в ночь на воскресенье в столицу придет холодный фронт, из-за чего дожди сменятся мокрым снегом.

Накануне руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что по состоянию на 12 ноября большая часть территории России покрыта снегом.

Ранее россиянам объяснили, как обезопасить свой автомобиль от ДТП в ноябре.

