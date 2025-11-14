Москвичам рассказали, как долго в столице будут «температурные горки»

На выходных в Москве и Московской области ожидаются похолодание и снегопады, однако с понедельника температура воздуха начнет подниматься от -1...-3 °C до +7...+9 °C, чтобы в среду смениться новыми морозами. Такие «температурные горки» в столичном регионе продержатся до конца ноября, рассказал «Ридусу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«По среднесрочным прогнозам, «погодные горки» будут продолжаться практически до самого конца ноября месяца, и установление более-менее стабильной погоды с отрицательными значениями температуры ожидается только в первую десятидневку декабря», — сказал эксперт.

Как сообщал начальник Ситуационного Центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, до субботы включительно в Москве и Московской области будут плюсовые температуры (до +6), однако в ночь на воскресенье в столицу придет холодный фронт, из-за чего дожди сменятся мокрым снегом.

Накануне руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что по состоянию на 12 ноября большая часть территории России покрыта снегом.

