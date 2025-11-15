Лащенова: Русская община в Молдавии не прекратит свою деятельность

Несмотря на решение правящей Партии действия и солидарности (ПДС) закрыть Русский центр культуры в Молдавии, русская культура и программы ее поддержки останутся в стране. Об этом заявилаТАСС глава Русской общины Молдавии Людмила Лащенова.

«Однозначно мы будем продолжать делать то, что делали прежде. Обязательно! [...] Наша главная задача — сохранить традиции и русский язык, передать нашим детям», — сказала она.

14 ноября в парламенте республики 9 часов длилось обсуждение о закрытии Русского дома в Кишеневе. Глава Русской общины Лащенова так и не дождалась разрешения выступить перед парламентариями по этому вопросу. По итогам обсуждения парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашения с Россией о деятельности культурных центров, решение о прекращении которого ранее одобрил кабинет министров республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на данное решение, заявив, что Кишинев намерен не просто закрыть Русский дом, а зачистить территорию республики от любого российского гуманитарного присутствия.

Ранее в Молдавии обвинили Пушкина в возникновении нетрадиционных сексуальных отношений в республике.