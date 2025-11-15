На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Русской общины в Молдавии отреагировала на закрытие Российского дома

Лащенова: Русская община в Молдавии не прекратит свою деятельность
true
true
true
close
Михай Карауш/РИА Новости

Несмотря на решение правящей Партии действия и солидарности (ПДС) закрыть Русский центр культуры в Молдавии, русская культура и программы ее поддержки останутся в стране. Об этом заявилаТАСС глава Русской общины Молдавии Людмила Лащенова.

«Однозначно мы будем продолжать делать то, что делали прежде. Обязательно! [...] Наша главная задача — сохранить традиции и русский язык, передать нашим детям», — сказала она.

14 ноября в парламенте республики 9 часов длилось обсуждение о закрытии Русского дома в Кишеневе. Глава Русской общины Лащенова так и не дождалась разрешения выступить перед парламентариями по этому вопросу. По итогам обсуждения парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашения с Россией о деятельности культурных центров, решение о прекращении которого ранее одобрил кабинет министров республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на данное решение, заявив, что Кишинев намерен не просто закрыть Русский дом, а зачистить территорию республики от любого российского гуманитарного присутствия.

Ранее в Молдавии обвинили Пушкина в возникновении нетрадиционных сексуальных отношений в республике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами