Кишинев намерен не просто закрыть Русский дом, а зачистить территорию республики от любого российского гуманитарного присутствия, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте российского министерства иностранных дел.

Как отмечается, 13 ноября парламент страны одобрил законопроект о денонсации соглашения, регулирующего деятельность Русского дома.

«В качестве мотивировки авторы законопроекта указывают на отсутствие молдавского культурного центра на территории России и якобы возможность использования Россией «межправсоглашения в качестве инструмента для продвижения искаженных нарративов». О бездоказательности подобных обвинений мы говорили не раз», — прокомментировала принятие законопроекта дипломат.

Шаг Кишинева в сторону денонсации соглашения с Москвой о культурных центрах вызывает сожаление, также сообщила официальный представитель российского дипведомства.

Захарова подчеркнула, что под предлогом реализации «так называемого евроинтеграционного проекта» молдавские власти «вопреки интересам своего народа» продолжают последовательно «сжигать мосты» в отношениях между двумя странами.

Ранее в Молдавии обвинили Пушкина в возникновении нетрадиционных сексуальных отношений в республике.