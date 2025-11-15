На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд отменил приговор экс-вице-губернатору Самарской области по делу о хищении

Мосгорсуд отменил приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Гендину
true
true
true
close
Shutterstock

Мосгорсуд отменил приговор в отношении бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по делу о хищении средств у Союза адвокатов МЭКА в размере 3,8 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Приговор Таганского суда в части отбывания наказания был отменен в связи с истечением срока давности.

Прокурор запрашивал для Гендина 8,5 лет лишения свободы. 10 сентября суд приговорил его к шести годам колонии общего режима. Свою вину он не признал.

До этого бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии правоохранителей, он убедил предпринимательницу в наличии у него связей в правительстве и администрации президента и получил от нее около 100 млн руб. за содействие в получении разрешения на проведение градостроительных работ. Вину в инкриминируемом деянии Гендин отрицает.

Ранее экс-замглавы Центра поддержки при Минэке обвинили в многомиллионном хищении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами