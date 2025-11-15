Правительство Украины является нацистским. Об этом РИА Новости заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

По словам музыканта, на Украине «уже разрушили демократию», когда был совершен государственный переворот.

«И вы избавляетесь от [экс-президента Украины Виктора] Януковича и устанавливаете правительство, которое вам больше нравится и которое является нацистским правительством. Что ж, у этого есть и обратная сторона, которая заключается в том, что вы полностью разделяете страну, и она уже ни в коей мере не демократическая», — сказал Уотерс.

6 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приближается день освобождения Украины от «засилья нацистских временщиков». Дипломат назвала обреченными на провал все попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое.

В октябре глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова признать Украину, но только в том случае, если она будет существенно отличаться от нынешнего государства с «откровенно нацистским» режимом.

