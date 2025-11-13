Основатель Pink Floyd Уотерс: поездка Джоли на Украину говорит о ее невежестве

Посещение американской актрисой Анджелиной Джоли Украины говорит о ее невежестве, так как она почти ничего не знает о конфликте между Киевом и Москвой и его происхождении. Об этом в интервью РИА Новости заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Он напомнил, что в преддверии конфликта НАТО активно расширялось на восток, несмотря на обещание этого не делать.

«Анджелина Джоли не знает этого. <...> Они «темные»: и Шон Пенн, и Боно, и Дэвид Гилмор, они все абсолютные невежды», — считает Уотерс.

По мнению музыканта, все перечисленные западные артисты поддались пропаганде и не разбираются в ситуации.

В ноябре Джоли посетила Украину. По информации издания «Страна.ua», на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области сотрудники военкомата задержали охранника актрисы. Журналистам удалось выяснить, что задержанного зовут Дмитрий Пищиков, он тренер по боевому самбо и специалист по восстановительному массажу из города Кропивницкого (Кировограда). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили о гневе Киева из-за неожиданного визита Джоли в страну.