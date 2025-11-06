На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова заявила о приближении дня освобождения Украины от «нацистских временщиков»

Захарова: близится день освобождения Украины от засилья нацистских временщиков
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Приближается день освобождения Украины от «засилья нацистских временщиков». Об этом в 82-ю годовщину деоккупации Киева заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат назвала обреченными на провал все попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое. Захарова подчеркнула, что нет никаких сомнений в близости дня освобождения некогда процветавшей Украины от «засилья нацистских временщиков», которые продолжают опустошать ее ради собственных корыстных целей.

5 ноября Захарова заявила, что Украина имела все шансы стать практически экономической жемчужиной и кормилицей центра Европы, если бы не политика европейцев.

В этот же день официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации назвала Украину камнем на шее тонущей Европы.

Ранее Захарова заявила, что Украина хочет устроить техногенную катастрофу.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами