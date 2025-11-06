Приближается день освобождения Украины от «засилья нацистских временщиков». Об этом в 82-ю годовщину деоккупации Киева заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат назвала обреченными на провал все попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое. Захарова подчеркнула, что нет никаких сомнений в близости дня освобождения некогда процветавшей Украины от «засилья нацистских временщиков», которые продолжают опустошать ее ради собственных корыстных целей.

5 ноября Захарова заявила, что Украина имела все шансы стать практически экономической жемчужиной и кормилицей центра Европы, если бы не политика европейцев.

В этот же день официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации назвала Украину камнем на шее тонущей Европы.

Ранее Захарова заявила, что Украина хочет устроить техногенную катастрофу.