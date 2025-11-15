На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники стали чаще вовлекать россиян в преступления, обещая вернуть деньги

МВД: мошенники вовлекают жертв в преступления под предлогом возврата денег
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Россиян стали чаще привлекать к совершению преступлений под предлогом возврата ранее похищенных денег. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

«Участились случаи привлечения потерпевших граждан к совершению преступлений против общественной безопасности и общественного порядка под предлогом возврата ранее похищенных денежных средств», — говорится в сообщении.

Кроме того, мошенники нередко убеждают россиян установить на телефон вредоносный apk-файл с программой удаленного доступа либо приложение для работы с токенизированными банковскими картами.

13 ноября 16-летний подросток устроил пожар в кинотеатре московского торгового центра «Авиапарк».

Возгорание потушили, а подростка задержали. На допросе он заявил, что действовал под давлением неизвестного, представившегося сотрудником правоохранительных органов. По его словам, он познакомился в сети с девушкой, которая выманила у него геолокацию, после чего его обвинили в поддержке Украины. Парня убедили купить бензин и поджечь кинозал.

Ранее россиянам посоветовали переводить деньги только знакомым.

