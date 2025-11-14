Россиянам посоветовали переводить деньги только знакомым

Россиянам следует отправлять деньги только знакомым людям. Об этом «Газете.Ru» сказал руководитель направления департамента разработки Банка Синара Роман Пруссас.

По его мнению, эти простые правила безопасности позволят избежать блокировок переводов, особенно в свете новых правил ЦБ.

«Также не нужно переходить по ссылкам из фишинговых писем, не раскрывать реквизиты карт, а для аккаунтов использовать сложные пароли. Следует регулярно проверять выписки и оперативно отслеживать любые подозрительные списания. Блокировка операций и банковских карт — стандартная мера, направленная на защиту средств клиентов от мошенников. Причин для приостановки операций немного, все они заранее проанализированы и позволяют с высокой долей вероятности предотвратить потерю денег», — отметил Пруссас.

По его словам, в зоне риска — переводы посторонним, платежи через сомнительные сервисы и покупки на сайтах с непрозрачной репутацией.

В большинстве случаев блокировка носит временный характер: после подтверждения личности и легитимности перевода доступ к средствам восстанавливается, уточнил эксперт.

ЦБ 13 ноября ввел шесть новых признаков мошеннических переводов, которые заработают с 1 января 2026 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, как не попасть под блокировку переводов из-за новых правил.