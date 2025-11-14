В курском Железногорске четыре человека погибли из-за отравления угарным газом

В Железногорске Курской области четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В одном из гаражей на территории ГСК города произошла трагедия. Сотрудниками правоохранительных органов найдены четверо погибших — двое юношей и две девушки возрастом от 22 до 27 лет. По предварительным данным, молодые люди отравились угарным газом», — рассказал он.

Губернатор уточнил, что на месте инцидента работают оперативные службы. Информация о произошедшем в настоящее время уточняется.

Хинштейн принес соболезнования родным и близким и пообещал держать ситуацию на личном контроле.

6 ноября в Дагестане три человека попали в больницу с признаками отравления угарным газом. Инцидент произошел в частном доме, расположенном в селе Чанкурбе Буйнакского района.

Состояние двоих детей и одного взрослого врачи оценили как средне тяжелое, угроза жизни отсутствует. По предварительным данным, причиной их отравления стало использование несертифицированного газового оборудования, а также дымоход, в котором отсутствовала тяга.

Ранее казанский пенсионер отравился газом, пытаясь обогреть дом с помощью плиты.