На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В курском Железногорске четыре человека погибли из-за отравления угарным газом

Хинштейн: в Курской области 4 человека погибли из-за отравления угарным газом
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Железногорске Курской области четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В одном из гаражей на территории ГСК города произошла трагедия. Сотрудниками правоохранительных органов найдены четверо погибших — двое юношей и две девушки возрастом от 22 до 27 лет. По предварительным данным, молодые люди отравились угарным газом», — рассказал он.

Губернатор уточнил, что на месте инцидента работают оперативные службы. Информация о произошедшем в настоящее время уточняется.

Хинштейн принес соболезнования родным и близким и пообещал держать ситуацию на личном контроле.

6 ноября в Дагестане три человека попали в больницу с признаками отравления угарным газом. Инцидент произошел в частном доме, расположенном в селе Чанкурбе Буйнакского района.

Состояние двоих детей и одного взрослого врачи оценили как средне тяжелое, угроза жизни отсутствует. По предварительным данным, причиной их отравления стало использование несертифицированного газового оборудования, а также дымоход, в котором отсутствовала тяга.

Ранее казанский пенсионер отравился газом, пытаясь обогреть дом с помощью плиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами