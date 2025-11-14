В Одинцово потушили пожар в парильной банного комплекса

В Одинцово локализовали возгорание в «Банях Малевича»

Пожар в помещении двухэтажного банного SPA-комплекса «Бани Малевича» в подмосковном Одинцово локализован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России.

«Пожар локализован на площади 150 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В главке уточнили, что возгорание произошло в помещении парильной. Вскоре огонь охватил 1000 квадратных метров, тушение осложнялось сильным ветром. На данный момент на месте пожарные продолжают бороться со стихией.

По данным МЧС, из здания были эвакуированы 130 человек. Сотрудники и посетители заведения эвакуировались самостоятельно, никто из них не пострадал.

По информации Telegram-канала SHOT, возгорание произошло около 19 часов вечера, эпицентр распространения огня находился в котельной банного комплекса.

Официальное открытие «Центра банной культуры Бани Малевича»» площадью 7000 м² прошло менее недели назад — 9 ноября.

