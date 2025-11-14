На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Одинцово потушили пожар в парильной банного комплекса

В Одинцово локализовали возгорание в «Банях Малевича»
true
true
true

Пожар в помещении двухэтажного банного SPA-комплекса «Бани Малевича» в подмосковном Одинцово локализован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России.

«Пожар локализован на площади 150 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В главке уточнили, что возгорание произошло в помещении парильной. Вскоре огонь охватил 1000 квадратных метров, тушение осложнялось сильным ветром. На данный момент на месте пожарные продолжают бороться со стихией.

По данным МЧС, из здания были эвакуированы 130 человек. Сотрудники и посетители заведения эвакуировались самостоятельно, никто из них не пострадал.

По информации Telegram-канала SHOT, возгорание произошло около 19 часов вечера, эпицентр распространения огня находился в котельной банного комплекса.

Официальное открытие «Центра банной культуры Бани Малевича»» площадью 7000 м² прошло менее недели назад — 9 ноября.

Ранее на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» произошел пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами