Элитный банный комплекс загорелся в Подмосковье

В Подмосковье произошел пожар в элитном банном комплексе «Малевич»

Крупный пожар произошел в премиальном банном комплексе «Малевич» в Одинцове, открывшемся в октябре 2025 года с инвестициями 3 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, возгорание началось в котельной на первом этаже.

Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. Все посетители и персонал успешно эвакуированы, информация о пострадавших уточняется. Тушение осложняется сильным ветром.

Двухэтажный «Центр банной культуры» площадью 7000 м² начал работу менее месяца назад. На месте работают пожарные расчеты, которые предотвращают дальнейшее распространение огня.

В четверг сообщалось, что на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» произошел пожар.

В этот же день 16-летний подросток устроил пожар в кинотеатре московского торгового центра «Авиапарк».

Ранее в в Госдуме попросили МЧС проверить все кинотеатры и ТРЦ страны.

