Маленькая собака спасла семью из горящего дома

Миниатюрный голдендудль разбудил лаем домочадцев во время пожара в США
В США собака декоративной породы спасла несколько человек из горящего дома. Об этом сообщает WABC.

Пожар в доме семьи Браччано из города Лонг-Бич, штат Нью-Йорк, произошел воскресенье, 9 ноября. В тот момент в доме все, кроме собаки по кличке Чейз, спали.

Двухлетний миниатюрный голдендудль весом около 5,5 кг начал отчаянно лаять и разбудил домочадцев, что помогло им вовремя эвакуироваться. Сначала жильцы решили, что шум вызвал злоумышленник, но вскоре поняли, что это был лай Чейза.

28-летний сын хозяина был наверху и выбрался через окно на крыше. Узнав о пожаре, на место прибыли пожарные и помогли покинуть строение пожилой супружеской паре. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого той-терьер защитил хозяйку от дикой лисы и попал на видео. После схватки с животным собаке поставили прививки от бешенства и отправили на карантин. В министерстве природных ресурсов и экологии региона сообщили, что лисью тушу передали в управление ветеринарии для проведения экспертизы.

Ранее собака спасла хозяина от разъяренной медведицы.

