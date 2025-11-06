Той-терьер спас хозяйку от дикой лисы и попал на видео

В Акатуйском жилмассиве Новосибирска на 19-летнюю жительницу напала дикая лиса. От укусов девушку спасла ее собака породы той-терьер, сообщает 360.ru в Telegram-канале.

Как отмечается, девушка гуляла с собакой, когда на нее напало животное. От испуга она отпустила поводок и убежала, а питомец остался один на один с диким зверем.

«Я начала сообщать во все группы, которые имеются на нашем массиве. Мне написала девочка, которая отбила мою собаку. Она с мужем ехала мимо и увидела, что лиса грызет собаку. Они отбили его и забрали в ветклинику. Лиса осталась на улице», — рассказала родственница хозяйки той-терьера.

Девушка также сообщила, что у напавшего на нее животного были признаки бешенства – красные глаза и слюни. «Когда она вышла из-за авто, сразу стало ясно, что с ней что-то не так», – уточнила она.

В настоящее время пес проходит карантин после прививок от бешенства. Лиса не выжила. В министерстве природных ресурсов и экологии региона сообщили, что лисью тушу передали в управление ветеринарии для проведения экспертизы.

Ранее из московской квартиры спасли чернобурого лиса по кличке Нильс.