В Госдуме обратились к МЧС с просьбой проверить пожарную безопасность кинотеатров и ТЦ

ТАСС: в ГД попросили МЧС проверить все кинотеатры и ТРЦ страны
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила письмо главе МЧС России Александру Куренкову с просьбой проверить все кинотеатры и торговые центры России на предмет пожарной безопасности. Об этом ТАСС.

«Прошу вас, уважаемый Александр Вячеславович, провести проверку по вышеуказанным фактам, а также организовать комплексную инспекцию объектов массового пребывания граждан. В случае выявления нарушений — принять соответствующие меры реагирования, в том числе в отношении должностных лиц, допустивших халатность», — говорится в обращении.

13 ноября 16-летний подросток устроил пожар в кинотеатре московского торгового центра «Авиапарк». Зрители эвакуировались из зала самостоятельно, никаких сигналов тревоги не звучало. Вскоре после этого официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что юношу доставили в отдел полиции для выяснения мотивов его поступка.

Позже юноша признался, что совершил преступление по указанию куратора, выдававшего себя за сотрудника полиции.

Ранее очевидица рассказала, что пожар в кинотеатре в «Авиапарке» потушили сами зрители.

