На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новороссийске при атаках ВСУ повреждены жилые дома

Мэр Новороссийска Кравченко: шесть многоэтажек повреждены из-за атаки ВСУ
true
true
true
close
Telegram-канал «Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»

Свыше шести многоэтажных домов в Новороссийске оказались повреждены из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 14 ноября. Об этом рассказал мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Только в Центральном районе зафиксированы повреждения окон в шести многоквартирных домах. В доме на улице Губернского пострадало 13 квартир, по одной квартире — на улицах Суворовской и Энгельса, еще две — на Набережной имени Адмирала Серебрякова. В доме на улице Куникова был поврежден балкон.

При этом в Южном районе города подсчет нанесенного ущерба продолжается, но уже известно о выбитых окнах в 42 квартирах в пяти корпусах.

Утром Кравченко рассказал, что в результате атак ВСУ оказались повреждены резервуар и причал структуры «Транснефти». По данным Reuters, после атаки экспорт нефти из Новороссийска был приостановлен.

Перевалочный комплекс «Шесхарис» в Новороссийске обеспечивает прием, хранение и отгрузку нефти и нефтепродуктов, в том числе сырья, поступающего по системе Каспийского трубопроводного консорциума. На его территории размещены резервуарные парки, насосные станции и причальные сооружения, через которые проходят значительные объемы российского и транзитного экспорта. Благодаря своему логистическому значению «Шесхарис» считается одним из ключевых элементов энергетической инфраструктуры региона.

Ранее появились подробности о ночной атаке ВСУ на Крым.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами