Депутат обратился в Генпрокуратуру из-за туалетной бумаги

Депутат Матвеев возмутился из-за туалетной бумаги и пожаловался в Генпрокуратуру

Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился из-за внешнего вида продающейся на маркетплейсах туалетной бумаги и пожаловался в Генпрокуратуру. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат опубликовал фото с рулонами туалетной бумаги, на которых изображены Спасская башня Кремля и храм Василия Блаженного.

«Изображение Кремля, одного из символов государственной власти России, на бумаге, которой <...> подтирают, это не дискредитация?» — написал он.

Депутат направил обращение на имя генпрокурора Александра Гуцана с просьбой провести проверку.

Недавно в России запретили продавать туалетную бумагу с изображением купюры номиналом в одну тысячу рублей. Такое решение принял один из судов Москвы. Он признал запрещенной информацию, размещенную на туалетной бумаге с тысячерублевыми банкнотами.

В июле 2024 года Преображенский районный суд Москвы уже выносил постановление о запрете единичного объявления одного из интернет-магазинов, торгующих бумагой с изображением тысячерублевой купюры.

