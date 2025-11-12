На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат обратился в Генпрокуратуру из-за туалетной бумаги

Депутат Матвеев возмутился из-за туалетной бумаги и пожаловался в Генпрокуратуру
Depositphotos

Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился из-за внешнего вида продающейся на маркетплейсах туалетной бумаги и пожаловался в Генпрокуратуру. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат опубликовал фото с рулонами туалетной бумаги, на которых изображены Спасская башня Кремля и храм Василия Блаженного.

«Изображение Кремля, одного из символов государственной власти России, на бумаге, которой <...> подтирают, это не дискредитация?» — написал он.

Депутат направил обращение на имя генпрокурора Александра Гуцана с просьбой провести проверку.

Недавно в России запретили продавать туалетную бумагу с изображением купюры номиналом в одну тысячу рублей. Такое решение принял один из судов Москвы. Он признал запрещенной информацию, размещенную на туалетной бумаге с тысячерублевыми банкнотами.

В июле 2024 года Преображенский районный суд Москвы уже выносил постановление о запрете единичного объявления одного из интернет-магазинов, торгующих бумагой с изображением тысячерублевой купюры.

Ранее мужчина подарил жене на Рождество 1500 рулонов туалетной бумаги.

