Telegram не вошел в список сервисов, доступных без интернета

Mash: РКН не включил Telegram в список сервисов, доступных без интернета

Мессенджер Telegram не вошел в перечень сервисов, которые будут доступны без подключения к интернету. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).

Как уточнили в ведомстве, мессенджер упоминается в методических рекомендациях для образовательных организаций, но это не означает его включения в список сервисов, работающих в условиях отсутствия интернета.

В РКН подчеркнули, что Telegram отсутствует в «белом списке» сервисов, доступных без интернета.

5 сентября Минцифры РФ опубликовало список интернет-сервисов, которые будут работать даже во время отключения интернета. В него вошли «Госуслуги», национальный мессенджер Max, некоторые соцсети, торговые площадки и сайты ряда банков. В ведомстве уверены, что мера позволит уменьшить неудобства для граждан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

10 сентября в ведомстве уточнили, что перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. Отмечалось, что в обновленный список также будут включены СМИ, банки, аптеки.

В действующий перечень сервисов, доступных без подключения к сети, помимо «Госуслуг», входят: «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max, сервисы «Мэйл.ру», «Дзен», Яндекс, Rutube, Ozon, Wildberries, «Авито», сайт платежной системы «Мир», правительственные порталы и другие.

