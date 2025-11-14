На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фигуранту дела о ЧП при демонтаже «Снежкома» в Красногорске избрали меру пресечения

Фигуранту дела о ЧП с трассой в Красногорске ограничили определенные действия
true
true
true
close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Подозреваемому в нарушении правил безопасности во время демонтажных работ на горнолыжной трассе «Снежком» в Красногорске применена мера ограничения определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина подозревается в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ (ч. 1 ст.216 УК РФ). В настоящее время с задержанным работают следователи, сообщили 13 ноября в Следственном комитете Московской области.

Как отмечается, работы по демонтажу горнолыжной трассы проводились с нарушением соответствующих норм и правил. Из-за чего произошло обрушение части колонны, а строительный мусор попал на прилегающую проезжую часть, и в окна квартир многоэтажных домов. Также в СК отметили, что в результате инцидента троим гражданам были причинены телесные повреждения. В то же время урон был причинен нескольким зданиям и 145 автомобилям.

Инцидент произошел 11 ноября. Обрушение конструкций случилось при сносе остатков горнолыжного комплекса «Снежком». По словам местных жителей, после обрушения в домах микрорайона Павшинская пойма пропали свет и интернет.

Ранее пострадавшая при обрушении «Снежкома» рассказала о случившемся.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами