Операторов могут обязать отключать услуги по запросу ФСБ

В Госдуму внесли законопроект о прекращении оказания услуг связи по запросу ФСБ

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, обязывающий операторов связи прекращать оказание услуг по запросу ФСБ. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, новые нормы направлены на защиту от угроз безопасности граждан и государства. Операторы будут освобождены от ответственности за прекращение услуг в случае выполнения требований ФСБ.

«Проектом федерального закона... предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности», — указано в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает, что основания для прекращения услуг связи будут устанавливаться нормативными актами президента и правительства РФ. Операторы не будут нести ответственность перед абонентами за выполнение требований ФСБ.

10 ноября Минцифры сообщило, что операторы связи начали рассылать уведомления о временных ограничениях мобильного интернета для россиян, возвращающихся из-за границы.

Ранее россиян призвали смириться с отключением сим-карт и готовиться к новым «чудесам».