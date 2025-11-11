У россиян начали временно блокировать SIM-карты после возвращения из других стран

Операторы связи начали рассылать уведомления о возможных временных ограничениях мобильного интернета для россиян, возвращающихся из-за границы. Об этом сообщили в Минцифры в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, меры ввели по требованию регуляторов в рамках программы по обеспечению безопасности и защите от беспилотников. При пересечении границы и возвращении SIM-карты в российскую сеть доступ к мобильному интернету и SMS-сообщениям будет блокироваться на срок до 24 часов. Чтобы снять ограничение, абоненту необходимо подтвердить, что карта используется человеком, а не установлена в беспилотное устройство.

Так называемый «период охлаждения» будет активироваться, если SIM-карта оставалась неактивной в течение 72 часов или ранее использовалась в международном роуминге. Для восстановления работы интернета и SMS пользователю предложат пройти авторизацию по ссылке, направленной оператором, либо подтвердить личность через кол-центр.

Как уточнили в Минцифры, после возвращения из-за границы абонент получит SMS с предложением пройти подтверждение личности. При этом звонки и ряд сервисов, включая «Госуслуги», а также приложения VK, Яндекса, Ozon и Wildberries, останутся доступными даже при временной блокировке.

Ранее в Госдуме призвали скорее ввести в оборот детские SIM-карты.