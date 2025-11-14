На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы продукты, которые нужны для крепкого сна

Диетолог Сюракшина: индейка и зелень полезны для крепкого сна
true
true
true
close
Depositphotos

Продукты, богатые триптофаном, полезно включать в рацион для крепкого сна. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

По ее словам, они будут способствовать расслаблению и более быстрому засыпанию. Так, например, можно есть мясо индейки или курицы, зелень.

«Не стоит употреблять продукты, вызывающие брожение, такие как виноград, сахар и хлебобулочные изделия. Цитрусовые перед сном нежелательны, потому что кислота может раздражать желудок», — предупредила Сюракшина.

Специалист добавила, что на ужин лучше есть легкую еду животного происхождения, чтобы не перегружать желудок.

Психолог Марина Кузнецова до этого говорила, что отказ от гаджетов перед сном поможет улучшить его качество, для этого важно выключить роль наблюдателя и отказаться от чтения новостей, просмотра соцсетей и сериалов. Перед ночным отдыхом можно ввести ритуалы — принимать освежающий душ, выполнять дыхательную технику, проветривать комнату. Отдельное внимание стоит уделить питанию — на ужин лучше есть легкие жиры и немного белка — орехи, рыбу, ложку йогурта.

Ранее врач объяснила, как просмотр тру-крайм контента влияет на сон.

