Названы правила, которые помогут улучшить качество сна

Психолог Кузнецова: отказ от гаджетов вечером улучшит качество сна
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Отказ от гаджетов перед сном поможет улучшить его качество, для этого важно выключить роль наблюдателя и отказаться от чтения новостей, просмотра соцсетей и сериалов. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Марина Кузнецова.

Перед ночным отдыхом можно ввести ритуалы — принимать освежающий душ, выполнять дыхательную технику, проветривать комнату. Отдельное внимание стоит уделить питанию — на ужин лучше есть легкие жиры и немного белка — орехи, рыбу, ложку йогурта.

«Я лично убедилась, что бессонница уходит, когда выравнивается питание. Исключите поздний кофе и сладкое, добавьте белки и воду — и организм снова вспоминает, что ночь создана для отдыха», — отметила нутрициолог Анна Гордеева.

Нутрициолог, велнес-мастер первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» Анна Демина до этого говорила, что питание может оказывать значительное воздействие на качество сна, чтобы его улучшить важно получать с продуктами аминокислоту триптофан, необходимую для выработки мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. По ее словам, в рационе должны быть тыквенные семечки, грецкие орехи, шпинат, овсяные хлопья, вишня и бананы.

Ранее стало известно, помогают ли утяжеленные одеяла при бессоннице.

