В Тюмени лебедь, отбившийся от стаи, упал на мечеть

Ura.ru: в Тюмени лебедь отбился от стаи и упал на мечеть

В Тюмени лебедь отбился от стаи и упал на мечеть. Его доставили его в центр помощи, пишет Ura.ru.

«Состояние после падения его было критическим. Придя в себя, лебедь вошел в режим берсерка: забежал на кухню, испортил ламинат, разбил все горшки с цветами и разбудил волонтера после ночной смены», — говорится в посте.

После этого «лебедя-дебошира» «выселили» из волонтерской квартиры и посадили в вольер. Сейчас он проходит дополнительные обследования, затем его собираются транспортировать в Екатеринбург.

В ноябре этого года движение поездов на самой загруженной железнодорожной станции Шотландии было парализовано из-за необычного нарушителя — лебедя, который забрался на пути в час пик. Специальная группа оперативного реагирования была немедленно направлена на место для спасения птицы. В своем сообщении в соцсетях железнодорожники опубликовали фото «виновника» с подписью, что команды работают над тем, чтобы убрать лебедя от опасности и восстановить нормальное движение.

По их словам, лебедь был «немного расстроен, но хорошо восстанавливается».

Ранее в Великобритании самолет совершил аварийную посадку после столкновения с лебедями.