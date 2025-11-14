На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тюмени лебедь, отбившийся от стаи, упал на мечеть

Ura.ru: в Тюмени лебедь отбился от стаи и упал на мечеть
true
true
true
close
Telegram-канал «URA.RU»

В Тюмени лебедь отбился от стаи и упал на мечеть. Его доставили его в центр помощи, пишет Ura.ru.

«Состояние после падения его было критическим. Придя в себя, лебедь вошел в режим берсерка: забежал на кухню, испортил ламинат, разбил все горшки с цветами и разбудил волонтера после ночной смены», — говорится в посте.

После этого «лебедя-дебошира» «выселили» из волонтерской квартиры и посадили в вольер. Сейчас он проходит дополнительные обследования, затем его собираются транспортировать в Екатеринбург.

В ноябре этого года движение поездов на самой загруженной железнодорожной станции Шотландии было парализовано из-за необычного нарушителя — лебедя, который забрался на пути в час пик. Специальная группа оперативного реагирования была немедленно направлена на место для спасения птицы. В своем сообщении в соцсетях железнодорожники опубликовали фото «виновника» с подписью, что команды работают над тем, чтобы убрать лебедя от опасности и восстановить нормальное движение.

По их словам, лебедь был «немного расстроен, но хорошо восстанавливается».

Ранее в Великобритании самолет совершил аварийную посадку после столкновения с лебедями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами